Redacción | A pesar de las trabas impuestas en las últimas horas por parte del gobierno israelí, ya parece oficial el alto el fuego en la Franja de Gaza a partir del próximo domingo. En una reciente comunicación de la organización ecosocialista Anticapitalistas califican la noticia de “alivio para el heroico pueblo de Gaza, que tanto ha sufrido estos meses, pero que ha dado una lección al mundo de firmeza y arraigo en su tierra”.

Anticapitalistas no duda en calificar de “fracaso” para el Estado colonial de Israel esta situación al no haber alcanzado sus dos principales objetivos “ni el pueblo palestino ha abandonado Gaza, ni la resistencia ha sido exterminada”. Una situación que abre un escenario tremendamente incierto en el estado sionista, como demuestra la inminente dimisión de Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y la salida de su partido, Poder Judío, de la coalición de gobierno, quien ha declarado ““dimitiremos del gobierno inmediatamente con el alto el fuego, y si se reanuda la guerra, volveremos a él”. Una posibilidad, la vuelta de los bombardeos y la masacre del pueblo palestino, que puede volver a ser una realidad en cualquier momento. Pues como apuntan desde Anticapitalistas “el Estado sionista no puede sobrevivir sin la guerra. Sin la guerra, su sociedad se expondría a terribles contradicciones internas, de carácter político, económico y moral. La guerra funciona como un combustible para el colonialismo: es la única vía de seguir adelante y, a la vez, el germen de su destrucción”.

Frente a este escenario, se presenta una nueva situación para el movimiento internacional de solidaridad con Palestina. Ayer mismo el comité internacional del movimiento BDS apuntaba a la necesidad de una presión política y social masiva sobre el estado israelí y el imperialismo occidental que lo apoya “in una presión masiva, puede constituir una continuación de una forma menos visible de genocidio”. En la misma línea apuntan desde Anticapitalistas para esta nueva fase “quien quiera de forma honesta la paz, tiene que contribuir con su lucha a la destrucción del sionismo, a la descolonización total de Palestina y al fin del imperialismo”.

Esta necesidad de cortar los lazos que sostienen desde el capitalismo occidental el colonialismo israelí ha sido uno de los focos del movimiento de solidaridad con Palestina en el Estado español, donde el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, al igual que previamente junto a Unidas Podemos, no ha dejado de comprar y vender armas, así como conservando relaciones diplomáticas y culturales. Una política que tanto BDS como Anticapitalistas han señalado por “su hipocresía, su inacción y complicidad con el estado sionista”.

Medidas como el reconocimiento del “estado palestino”, no hacen más que contribuir a normalizar la expulsión de los palestinos de su tierra, normalizando el colonialismo y el apartheid impuesto desde hace décadas. Frente a ello, desde Anticapitalistas apuntan a la necesidad de “continuar la lucha internacionalista en solidaridad con Palestina y su resistencia. Sentimos con el pueblo palestino alegría y un alivio temporal, pero sabemos que su combate por la autodeterminación sigue en marcha. Nuestro deber es acompañarlos hasta el final: es lo mínimo que le debemos a un pueblo que nos demuestra todos los días lo que es la dignidad y la voluntad de vivir en libertad”.