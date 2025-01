Redacció Catalunya | El cap de setmana del 15 i 16 de juny es va celebrar a Badalona el VII Congrés d’Anticapitalistes després de mesos de debat entre la militància de l’organització amb l’objectiu d’encarar la nova fase política actual i afrontar els reptes estratègics i organitzatius que es presenten.

En aquest sentit, durant el matí de dissabte el debat polític es va centrar en la caracterització de la conjuntura actual tant a nivell internacional com a nivell català. Tal com plantejaven les Tesis polítiques del Congrés “no es pot perdre de vista que gran part de la nostra realitat està directament afectada per unes crisis ecològiques, econòmiques, geopolítiques i socials que sobrepassen les nostres fronteres. Si aquestes crisis no són independents, significa que les respostes tampoc no poden donar-se per separat”.

Durant el matí també es va posar en relleu la situació de fragilitat política, que lligat al clima de desafecció i conformisme generalitzat i a la manca de lligams orgànics entre la classe treballadora faciliten les condicions pel creixement d’una lògica autoritària i un reforçament de les posicions polítiques de l’extrema dreta: “Davant la falta d’un moviment organitzat, permea cada cop més en sectors de la classe treballadora i connecta amb aquest clima individualista i insolidari que ja estava assentat a nivell europeu, però que encara no s’havia consolidat a Catalunya”.

En relació al combat contra l’extrema dreta, el Congrés d’Anticapitalistes també va voler expressar la seva solidaritat amb els 6 antifeixistes de Saragossa injustament condemnats a presó per participar d’una manifestació contra la reacció. L’organització va reafirmar el seu compromís amb la lluita per aconseguir la seva llibertat.

En un temps caracteritzat per la incertesa i en un món en permanent canvi, l’organització ha intentat combinar la profunditat en els seus diagnòstics posant també sobre la taula la necessitat d’un projecte anticapitalista ampli que s’inserti a les lluites quotidianes, com el moviment per l’habitatge o les lluites per l’educació i la sanitat públiques. Aquest projecte ha de “contribuir a la recomposició de l’esquerra radical catalana” i apostar per “una orientació aperturista i unitària que eviti l’aïllament de l’esquerra radical respecte de sectors treballadors i que posi en el centre l’autoorganització i l’agitació del conflicte com la manera d’avançar en la correlació de forces i d’aconseguir victòries concretes”.

Durant el matí del diumenge, la discussió va girar entorn de la qüestió organitzativa “per adaptar l’organització a aquesta nova fase política i per seguir enfortint-la a diferents nivells”. En aquest sentit, el Congrés també ha servit per renovar els òrgans de l’organització, incorporant nous militants per afrontar els reptes que encara Anticapitalistes en aquest nou cicle.